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Общество

06:25

Россиянам напомнили о праве получить пенсионные накопления в полном объеме

общество финансы

Фото: depositphotos/yli9445yli9445

В настоящее время формировать пенсионные накопления могут все россияне, родившиеся в 1976 году и позднее. При этом женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет могут получить накопительную часть в полном объеме, напомнили в ФГБУ "ВНИИ труда" Минтруда РФ, передает агентство "Прайм".

В ведомстве пояснили, что граждане с пенсионными накоплениями, чей размер накопительной пенсии составляет 5% и не менее по отношению к сумме размера страховой пенсии, могут получить единовременную выплату.

Помимо этого, в течение десяти лет и более выплачивается срочная пенсионная выплата, если пенсионные накопления шли за счет взносов по программе государственного софинансирования и средств маткапитала.

Во ВНИИ труда также напомнили, что накопительная пенсия, которая выплачивается ежемесячно, устанавливается, если ее размер составляет больше 5% по отношению к сумме страховой пенсии по старости с учетом фиксированной выплаты и накопительной пенсии, рассчитанной по состоянию на день ее назначения.

В случае смерти гражданина до установления ему накопительной пенсии выплаты смогут получить правопреемники.

"Для этого правопреемникам необходимо обратиться к страховщику, у которого формировались накопления – ПФР или НПФ", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Министерство труда и социальной защиты РФ подготовило предложения по дополнительной компенсации пенсионерам высокой инфляции в стране. Как отметил глава ведомства Антон Котяков, федеральным бюджетом на 2022–2024 годы предусмотрена индексация пенсий на 5,9%, однако в условиях нынешней инфляции этого мало.

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