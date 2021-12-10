Названа категория россиян, которым выплатят двойную пенсию перед Новым годом

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Россияне, получающие пенсию в почтовых отделениях первого числа каждого месяца, в декабре получат выплату за январь. Об этом сообщает Ura.ru.

"Период выплаты пенсий по почте у каждого свой. Тем, кому первого [числа], выплатят в конце декабря вторую пенсию", – пояснили в Пенсионном фонде.

Там уточнили, что Почта России согласилась сократить число нерабочих дней по просьбе ПФР. Благодаря этому те, кто получает пенсию с 3-го числа, смогут забрать свои деньги в срок.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил увеличить продолжительность отпуска для работающих пенсионеров до 31 дня. Соответствующее письмо он направил на имя министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова.

По словам Орлова, многие пенсионеры в силу возраста имеют проблемы со здоровьем, в связи с чем нуждаются в дополнительном отдыхе.

