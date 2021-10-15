Депутат Нилов оценил идею о налоговой льготе за трудоустройство возрастных работников

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Депутат Госдумы Ярослав Нилов прокомментировал идею ввести в России налоговую льготу на прибыль для работодателей за трудоустройство инвалидов и возрастных сотрудников. Об этом сообщает RT.

По словам депутата, для реализации данного предложения нужно вносить изменения в Налоговый кодекс.

Нилов добавил, что в стране действительно существует проблема трудоустройства возрастных работников.

"У нас проблема найти работу начинающим специалистам и проблема у многих людей старшего возраста, предпенсионного возраста", – отметил он.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев направил на имя главы Минтруда Антона Котякова письмо с предложением снизить налог на прибыль для работодателей за трудоустройство инвалидов и возрастных работников.

Он предложил оценить целесообразность снижения ставки налога с 20 до 15% с условием, что 50% и более сотрудников организации составляют совокупно граждане с инвалидностью и (или) работники в возрасте старше 50 лет.

