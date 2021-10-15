В ГД предложили ввести налоговые льготы за трудоустройство возрастных работников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Депутат Госдумы Иван Сухарев направил на имя главы Минтруда Антона Котякова письмо с предложением снизить налог на прибыль для работодателей за трудоустройство инвалидов и возрастных работников. Об этом сообщает RT.

В обращении парламентария говорится, что по налоговому законодательству основная ставка налога на прибыль составляет 20%, из которых 3% направляются в федеральный бюджет, 17% – в бюджеты субъектов.

По словам Сухарева, для поддержки некоторых категорий граждан регионы могут снижать размер ставки налога, который идет в бюджет субъекта.

Парламентарий подчеркнул, что этой возможностью воспользовалась Москва. Так, в российской столице организации могут направлять в региональный бюджет 13,5% вместо 17% в том случае, в компании работают не менее 50% сотрудников с инвалидностью, а их доля в фонде оплаты труда – не менее 25%.

Депутат отметил, что благодаря предоставлению такой льготы организации получат стимул для трудоустройства граждан с инвалидностью. При этом работники старше 50 лет являются еще одной категорией граждан, которым сложно найти работу.

Он предложил оценить целесообразность снижения ставки налога с 20 до 15% с условием, что 50% и более сотрудников организации составляют совокупно граждане с инвалидностью и (или) работники в возрасте старше 50 лет.

Ранее сообщалось, что с 1 октября российские граждане и бизнес обязаны отчитываться о денежных переводах с иностранных электронных кошельков перед налоговой службой, если общая сумма переводов по ним за год превысит 600 тысяч рублей.

В ФНС предупредили, что следует внимательно прочитать пользовательское соглашение, чтобы определить, является ли используемое средство расчета электронным кошельком. Если по соглашению пополняемый баланс учетной записи пользователя может использоваться только для приобретения услуг или товаров у иностранного онлайн-сервиса, то отчет сдавать не нужно.

