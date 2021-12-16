В ГД предложили сделать ежегодными предновогодние выплаты пенсионерам

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Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов направил на заключение в правительство законопроект, направленный на введение ежегодных предновогодних выплат для пенсионеров. Об этом сообщает газета "Известия".
"Предновогоднюю пенсионную выплату предлагается установить в размере получаемой гражданином пенсии на дату предоставления ему данной пенсионной выплаты", – утверждается в пояснительной записке к законопроекту.
В документе отмечается, что уровень инфляции по итогам текущего года может достичь 9%. По мнению авторов инициативы, это негативно отразится на уровне доходов пенсионеров.
"В преддверии Нового года у всех граждан возникают большие денежные траты, связанные с покупкой подарков для родных и близких, продуктов к праздничному столу", – утверждают авторы.
Планируется, что предновогодние выплаты направят из федерального бюджета. По предварительным расчетам, в 2022 году на это необходимо заложить 786,2 миллиарда рублей, в том числе 66,4 миллиарда на выплаты военным пенсионерам и 719,8 миллиарда – получателям страховых пенсий и пенсий по государственному обеспечению.
В пояснительной записке добавляется, что дополнительным источником для выплат может стать Фонд национального благосостояния.
Отмечается, что законопроект был составлен по поручению главы фракции ЛДПР Владимира Жириновского.
"Такие выплаты необходимы с учетом качества пенсионного обеспечения, которое сегодня существует в России. Сами пенсии маленькие, нет их индексации у работающих пенсионеров, неравноценный пересчет неработающим пенсионерам, неполная индексация военным пенсионерам. Ранее такие единовременные предновогодние выплаты пенсионерам уже были, решение о них принимал Владимир Путин. Они объяснялись отсутствием индексации пенсий работающим пенсионерам. Мы считаем, что такие предновогодние выплаты должны быть постоянными и ежегодными. В связи с этим был разработан и направлен в правительство этот законопроект", – пояснил автор законопроекта глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Во фракции "Справедливая Россия – За правду" и в КПРФ выразили готовность поддержать законопроект. При этом в партиях "Единая Россия" и "Новые люди" планируют изучить инициативу после ее внесения в Госдуму.
Ранее председатель фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов направил в правительство законопроект о введении в России ежегодной 13-й пенсии. Он отметил, что власти обязаны оказывать дополнительную поддержку в виде выплат социально незащищенным гражданам, особенно в период, когда они начинают активно брать потребительские кредиты.
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