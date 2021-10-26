Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин подписал постановление о повышении минимальной пенсии, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума.

"С 1 января 2022 года городская доплата к пенсии и социальные выплаты москвичам будут проиндексированы на 4,8%. Постановление по данному вопросу подписал Сергей Собянин", – указано в заявлении.

Согласно информации пресс-службы мэра Москвы, с городской доплатой размер выплат составит 21 193 рубля. Доплату к пенсии получают 2,1 миллиона горожан.

Ранее в ПФР объяснили порядок выплаты пенсий в нерабочие дни. Сотрудники ПФР будут работать в период ограничений, получить выплаты можно будет как в отделениях, так и в филиалах "Почты России" (за исключением 4 ноября).

