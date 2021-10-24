Экономист заявила, что с ноября размер страховых выплат 80-летних составит свыше 12 000

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С ноября пенсионеры, которым исполнилось 80 лет в октябре, будут получать двойной размер страховой выплаты – 12 088, 96 рубля. Об этом агентству "Прайм" заявила заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева.

По ее словам, двойная выплата начнет приходить на счет в месяце, который следует после месяца дня рождения. При этом она подчеркнула, что в настоящее время законодательством не предусмотрена индексация пенсий работающим пенсионерам.

"Но если пенсионер закончил работать в этом году и вышел на отдых не ранее июля, то ему будут произведены выплаты: пересчет страховых выплат по старости, в который будут включены все индексации, которые он пропустил будучи трудоустроенным", – рассказала Григорьева.

Кроме того, с 1 февраля 2021 года повысил и средний размер пенсионных выплат для летчиков и шахтеров. До мая летчики получали 12 475 рублей, а шахтеры – 3 852 рубля. Данные доплаты пересматривают каждые три месяца.

Ранее в ПФР объяснили порядок выплаты пенсий в нерабочие дни. Некоторые изменения могут произойти в работе клиентских служб фонда, поэтому если у человека есть необходимость посетить отделение, ему советуют заранее уточнить графики работы.

