В ПФР объяснили порядок выплаты пенсий в нерабочие дни

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Нерабочие дни, объявленные в России с 30 октября по 7 ноября, не скажутся на выплате пенсий, сообщает "Российская газета" со ссылкой на Пенсионный фонд.

Сотрудники ПФР будут работать в период ограничений. Отмечается, что некоторые изменения могут произойти в работе клиентских служб фонда, поэтому если у человека есть необходимость посетить отделение, ему советуют заранее уточнить графики работы.

В "Почте России" работать будут по обычному графику, не считая праздничных дней. В День народного единства, 4 ноября, все почтовые отделения будут закрыты. 3 ноября они будут работать по сокращенному графику и закроются на час раньше, а 5 ноября они будут работать по графику субботы.

Поскольку в этом году праздничными днями считаются 4 и 5 ноября, человеку, получающему пенсию именно в эти даты, заранее зачислят ее на счет, переведут на карту или доставят почтальоны.

Круглосуточные отделений в Москве и Санкт-Петербурге будут работать без изменений. Отмечается также, что почтальоны доставят пенсии и пособия по расписанию, согласованному с региональными отделениями ПФР.

20 октября Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября на всей территории России в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. При этом заработные платы работников сохранятся.

В Москве нерабочие дни продлятся с 28 октября по 7 ноября. В этот период будет ограничена работа большинства организаций, за исключением аптек и продуктовых магазинов.