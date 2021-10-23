В ПФР объяснили порядок выплаты пенсий в нерабочие дни

Фото: depositphotos/Denis_Vostrikov
Нерабочие дни, объявленные в России с 30 октября по 7 ноября, не скажутся на выплате пенсий, сообщает "Российская газета" со ссылкой на Пенсионный фонд.
Сотрудники ПФР будут работать в период ограничений. Отмечается, что некоторые изменения могут произойти в работе клиентских служб фонда, поэтому если у человека есть необходимость посетить отделение, ему советуют заранее уточнить графики работы.
В "Почте России" работать будут по обычному графику, не считая праздничных дней. В День народного единства, 4 ноября, все почтовые отделения будут закрыты. 3 ноября они будут работать по сокращенному графику и закроются на час раньше, а 5 ноября они будут работать по графику субботы.
Поскольку в этом году праздничными днями считаются 4 и 5 ноября, человеку, получающему пенсию именно в эти даты, заранее зачислят ее на счет, переведут на карту или доставят почтальоны.
Круглосуточные отделений в Москве и Санкт-Петербурге будут работать без изменений. Отмечается также, что почтальоны доставят пенсии и пособия по расписанию, согласованному с региональными отделениями ПФР.
20 октября Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября на всей территории России в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. При этом заработные платы работников сохранятся.
В Москве нерабочие дни продлятся с 28 октября по 7 ноября. В этот период будет ограничена работа большинства организаций, за исключением аптек и продуктовых магазинов.
Власти не рассматривают введение более жестких ограничительных мер в РФ из-за COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: