В Госдуме рассказали о выплатах россиянам к Новому году

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До конца текущего года россияне получат пенсии, зарплату за январь, 13-ю зарплату, премии и пособия, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Ее слова передает Ura.ru.

Она напомнила, что все денежные выплаты производятся перед праздниками. По словам парламентария, выплаты за январь 2022 года заложены в бюджет 2021-го.

Также Бессараб рассказала, что многие работодатели и регионы до Нового года выдают детские новогодние подарки, оказывают помощь многодетным семьям и ветеранам.

Ранее жителям столицы рассказали, как дополнительно заработать в новогодние праздники. В декабре фиксируется большой спрос на вакансии ивент-менеджера, официанта, повара, декоратора, помощника организаторов праздников, фотографа и артистов. Однако самой востребованной подработкой в текущем месяце остается работа Дедом Морозом и Снегурочкой.

Чаще всего новогодними героями подрабатывают менеджеры, администраторы и курьеры. Также среди представителей профессий, которые готовы попробовать себя в роли новогодних волшебников, – продавцы, водители, операторы, уборщики, консультанты, кассиры и разнорабочие.

