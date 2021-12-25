Финансист рассказал, какие секреты заемщика нужно знать банку

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Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский рассказал, какие данные о потенциальных клиентах собирают банки, чтобы оценивать заемщиков.

В первую очередь, подчеркнул эксперт, организацию может заинтересовать кредитный рейтинг, информация о работе и доходах, семейное положение. Кроме того, банки проверяют сведения по банкротствам и судимостям.

Финансист отметил, что бывшим заключенным кредиты выдаются крайне редко, с повышенной ставкой и на небольшие суммы. Даже в том случае, если у клиента погашена судимость.

"Запросы о здоровье банк по сути практически никогда не делает, но при крупных кредитах "обязательным" условием становится страхование жизни и трудоспособности", – приводит слова Переславского агентство "Прайм".

В то же время он подчеркнул, что если банк знает о каких-то серьезных хронических заболеваниях клиента, то вероятность одобрения кредита снижается.

Ранее сообщалось, что Минцифры РФ и ФНС ведут работы по выводу сведений из единого госреестра записей актов гражданского состояния в "Цифровой профиль".

Данные из ЕГР ЗАГС банкам потребовались после того, как в России стали необязательными отметки о браке и детях в паспорте. Информация нужна для корректной оценки кредито- и платежеспособности заемщика с учетом трат на семью.