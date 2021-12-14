В НБКИ заявили о высоком спросе на потребительские кредиты перед Новым годом

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В декабре в России традиционно увеличилось число выданных потребительских кредитов в преддверии Нового года. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

"Декабрь – это высокий сезон. В этом месяце всегда много распродаж, подарков и, соответственно, спрос на кредиты растет", – объяснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Уточняется, что доля потребительских кредитов в декабре обычно составляет 10% и более от всех выданных в течение года при обычных ежемесячных значениях 8–9%. Например, в конце 2020 года этот показатель составлял 10,6%, что на 0,6% больше, чем в 2019 году, и на 0,7% больше, чем в 2018-м. В НБКИ полагают, что этот рост был обусловлен отложенным спросом, вызванным карантинными мерами в июне 2020 года.

Ранее стало известно, что Банк России планирует внести поправки в закон "О потребительском кредите", предлагающие расширить и уточнить перечень ситуаций при получении права на кредитные каникулы.

В частности, поправки предусматривают, что заемщик, имеющий потребительский кредит на срок не менее двух лет и попавший в тяжелую жизненную ситуацию, сможет обратиться в банк для получения отсрочки на три месяца, а по ипотечному кредиту – на шесть месяцев.

