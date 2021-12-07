Российские банки могут получить доступ к данным о супругах и детях заемщиков – СМИ

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Министерство цифрового развития и ФНС ведут работы по выводу сведений из единого госреестра записей актов гражданского состояния в "Цифровой профиль".

Об этом со ссылкой на ответное письмо Банка России в адрес Национального совета финансового рынка сообщает газета "Известия". По информации издания, перечень доступных через "Цифровой профиль" данных о россиянах планируют расширить. Это подтвердили в ЦБ и Минцифры.

Сведения из ЕГР ЗАГС банкам потребовались после того, как в России стали необязательными отметки о браке и детях в паспорте. Данные нужны для корректной оценки кредито- и платежеспособности заемщика с учетом трат на семью.

Также указывается, что из-за отсутствия такой информации в паспорте могут возникнуть риски оспаривания сделок с недвижимостью, например, в случае смерти заемщика.

"Цифровой профиль" – это канал получения подтвержденных данных из госорганов с согласия граждан. Если при подаче заявления на кредит клиент согласится с тем, чтобы кредитор получил сведения через данный профиль, то анкета заполнится автоматически, информацию не придется подтверждать дополнительными справками.

Изменения в правила об отметках в российском паспорте правительство РФ утвердило в июле текущего года. Теперь в этот документ необязательно вносить сведения о браке, детях до 14 лет, ИНН, ранее выданных паспортах и имеющихся загранпаспортах, а также группе крови и резус-факторе. Данные отметки будут ставиться в паспорт по желанию гражданина.