В Мосгордуму внесли проект амнистии по уголовным делам за фейки о ВС РФ

Фото: Минобороны РФ

Депутаты фракции "Яблоко" внесли в Мосгордуму законопроект, предполагающий объявление амнистии по уголовным делам за распространение фейковой информации о Вооруженный силах России (ВС РФ) и призывы к санкциям против РФ. Об этом сообщается в телеграм-канале партии "Яблоко".

"Фракция партии "Яблоко" в Московской городской думе внесла на рассмотрение в столичный парламент проект постановления Государственной думы "Об объявлении амнистии", – следует из сообщения.

Согласно предложению депутатов, закрытию могут подлежать дела, возбужденные по статьям 207.3 ("Публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ"), 280.3 ("Действия по дискредитации ВС РФ), 284.2 ("Призывы к введению мер ограничительного характера в отношении РФ, ее граждан и юрлиц") Уголовного кодекса РФ.

В случае принятия законопроекта обвиняемых по данным статьям могут освободить из СИЗО, осужденных – от несения наказания и судимости. Действие документа также будет распространяться на условно осужденных с отсроченным наказанием и условно-досрочно освобожденных.

Ранее Госдума приняла во втором чтении законопроект о введении уголовной ответственности за дискредитацию всех участников специальной военной операции, в том числе добровольцев. Наказание за такое нарушение может составить до 7 лет лишения свободы.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!