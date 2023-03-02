Госдума одобрила поправки о лишении свободы до 15 лет за фейки о добровольцах

Фото: Минобороны РФ

Думские депутаты одобрили поправки, согласно которым за дискредитацию участников спецоперации независимо от их статуса, а также за распространение фейков о них, предусматривается уголовная ответственность в виде лишения свободы до 15 лет. Об этом сообщает сайт нижней палаты парламента.

Ответственность теперь будет распространяться и на публичную дискредитацию добровольцев. За ложную информацию о любых участниках СВО (при условии, что фейк стал причиной тяжких последствий) максимальное наказание составит до 15 лет лишения свободы.

Вместе с этим предусматривается штраф до пяти миллионов рублей или же принудительные работы на срок до 5 лет. Отмечается, что за дискредитацию участников СВО наказание составит до 5 лет тюрьмы.

Ранее стало известно, что парламентарии приняли во втором чтении проект о введении уголовной ответственности за дискредитацию всех участников СВО. Согласно изменениям, будет увеличено максимально возможное наказание за совершение таких преступлений до пяти и семи лет соответственно.

До этого за публичное распространение ложной информации о ВС РФ предусматривалось до 15 лет колонии. Теперь решение будет касаться и в случае распространения фейков о добровольцах.

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