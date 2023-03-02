Дума ввела ответственность до 7 лет лишения свободы за дискредитацию всех участников СВО

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Госдума приняла во втором чтении законопроект о введении уголовной ответственности за дискредитацию всех участников специальной военной операции, в том числе добровольцев.

Поправки ко второму чтению устанавливают, что ответственность за это может составить до 7 лет лишения свободы.

Изменения вносят в статью 280.3 Уголовного кодекса РФ, предусматривающую ответственность за публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ за рубежом. По действующим сегодня нормам за такое преступление, совершенное в течение года после привлечения лица к административной ответственности, грозит до трех лет лишения свободы. Если же действия привели к смерти или массовым беспорядкам, грозит до пяти лет заключения.

Поправки увеличивают максимально возможное наказание за такие преступлений до пяти и семи лет соответственно.

На добровольческие формирования также хотят распространить действие статьи об ответственности за фейки о ВС РФ. Сейчас за распространение фейков, которое повлекло тяжкие последствия, грозит до 15 лет лишения свободы. Такую же ответственность будут применять и в случае распространения фейков о добровольцах.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в ГД внесли поправки об ответственности за дискредитацию участников специальной военной операции. Эта законодательная инициатива защитит всех, кто, рискуя своей жизнью, обеспечивает безопасность страны и российских граждан.

За нарушение грозит штраф до пяти миллионов рублей либо в размере заработной платы, либо исправительные или принудительные работы до пяти лет, либо лишение свободы сроком до 15 лет.



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