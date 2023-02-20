Бастрыкин заявил, что СК завел свыше 150 дел о фейках про ВС России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Российский Следственный комитет завел более 150 уголовных дел по действиям людей, который дискредитируют Вооруженные силы России. Об этом рассказал председатель ведомства Александр Бастрыкин.

По его словам, фигурантами подобных дел стали 136 человек.

"По данным фактам возбуждено 152 уголовных дела, по которым привлечены к уголовной ответственности 136 лиц. В суд передано 53 уголовных дела, уже вынесено 16 приговоров", – цитирует Бастрыкина ТАСС.

Ранее глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев рассказал, что депутаты подготовили поправки об ответственности за дискредитацию участников СВО, в том числе добровольцев.

Он поделился, что поправки в статью 20.33 Кодекса об административных правонарушениях, а также в статьи 207.3 и 280.3 УК РФ поручил подготовить председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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