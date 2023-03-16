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Суд заочно арестовал Илью Красильщика по делу о фейках про ВС РФ
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Басманный районный суд столицы заочно арестовал на два месяца медиаменеджера Илью Красильщика, обвиняемого в распространении фейков про российскую армию, сообщает Агентство "Москва".
Срок начнут учитывать с момента экстрадиции обвиняемого на территорию России либо с момента его задержания на территории России.
В июле прошлого года экс-гендиректора "Яндекс.Лавки", бывшего издателя "Медузы" (признана в РФ СМИ-иноагентом) объявили в международный розыск.
Следственный комитет 20 апреля 2022 года возбудил в отношении Красильщика уголовное дело о распространении ложных сведений об использовании Вооруженных сил РФ. На данный момент российский медиаменеджер находится в другой стране.
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