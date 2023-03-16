Суд заочно арестовал Илью Красильщика по делу о фейках про ВС РФ

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Басманный районный суд столицы заочно арестовал на два месяца медиаменеджера Илью Красильщика, обвиняемого в распространении фейков про российскую армию, сообщает Агентство "Москва".

Срок начнут учитывать с момента экстрадиции обвиняемого на территорию России либо с момента его задержания на территории России.

В июле прошлого года экс-гендиректора "Яндекс.Лавки", бывшего издателя "Медузы" (признана в РФ СМИ-иноагентом) объявили в международный розыск.

Следственный комитет 20 апреля 2022 года возбудил в отношении Красильщика уголовное дело о распространении ложных сведений об использовании Вооруженных сил РФ. На данный момент российский медиаменеджер находится в другой стране.

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