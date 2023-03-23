Суд в Москве заочно арестовал блогера Максима Каца по делу о фейках

Фото: YouTube/Максим Кац (Максим Кац признан в России иноагентом)

Басманный районный суд Москвы принял решение о заочном аресте блогера Максима Каца (признан в РФ иноагентом) по делу о фейках о ВС РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

"В отношении Каца избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента его задержания на территории РФ или экстрадиции", – рассказали в суде.

В июле прошлого года Минюст РФ внес Максима Каца в реестр физических лиц-иноагентов. Вместе с ним в список попали актриса Татьяна Лазарева, мундеп Илья Яшин, блогер Вероника Белоцерковская и другие.

В конце октября того же года МВД РФ объявило Каца в розыск по некой уголовной статье. При этом конкретная причина розыска блогера не уточнялась.



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