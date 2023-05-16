Суд в Москве приговорил колумбийца более чем к 5 годам тюрьмы за фейки про СВО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Головинский суд Москвы приговорил гражданина Колумбии Хиральдо Сарая Альберто Энрике к пяти годам и двум месяцам лишения свободы за распространение ложной информации о спецоперации. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда.

"Судом Хиральдо Сараю Альберто Энрике назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять лет и два месяца с отбыванием в колонии общего режима", – говорится в сообщении.

Следственный комитет (СК) РФ и суд установили, что колумбиец, имея вид на жительство в России, совместно с группой лиц за денежное вознаграждение обеспечивал техническую подготовку и последующее скрытное размещение в одном из торговых центров Москвы мобильных устройств. Через устройства виновный и его сообщники рассылали абонентам российских операторов заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил (ВС) РФ в зоне спецоперации.

Финансированием граждан занималась американская организация Digital Humanity, связанная с государственным Агентством США по международному развитию. На денежные средства и финансовые активы следствие наложило арест. Другие фигуранты дела были объявлены в розыск.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор заблокировал более 160 тысяч ресурсов с фейками об СВО с 24 февраля 2022 года. С начала СВО также заблокировали 4,3 тысячи пиратских сервисов, которые распространяли рекламу с фейками об СВО. В РКН уверены, что подобные действия осуществляются с целью дестабилизировать обстановку в РФ.