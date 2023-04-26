Роскомнадзор заблокировал более 160 тысяч ресурсов за фейки об СВО

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Роскомнадзор заблокировал более 160 тысяч ресурсов с фейками об СВО с 24 февраля 2022 года, сообщается в телеграм-канале ведомства.

"Противник стремится перенасытить информационное поле Рунета фейками, но имеющиеся законодательные и организационно-технические механизмы позволяют этому противостоять", – заявили в публикации.

С начала СВО также заблокировали 4,3 тысячи пиратских сервисов, которые распространяли рекламу с фейками об СВО. В Роскомнадзоре считают, что такая реклама делается с целью дестабилизации российского общества.

Ранее Роскомнадзор потребовал от стриминговой платформы Twitch удалить 15 материалов об организации незаконных лотерей. Как сообщили в Лиге безопасного интернета, аккаунты Егора Крида, Гусейна Гасанова, Николая Лебедева и других блогеров, которые ведут трансляции на Twitch, были внесены в реестр запрещенной информации в связи с рекламой казино.