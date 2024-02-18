18 февраля, 15:07Общество
Обвиняемая в фейках про ВС РФ педиатр потребовала восстановления на работе – СМИ
Фото: телеграм-канал Baza
67-летняя педиатр Надежда Буянова, которая обвиняется в распространении ложной информации о ВС РФ, через суд потребовала восстановить ее на работе в поликлинике. Об этом сообщает "Газета.ру".
После предъявления ей обвинений женщина была уволена, работодатели сослались на нарушение трудовых обязанностей, говорится в статье. При этом, рассказала защита Буяновой, ссылок на конкретные пункты, которые якобы нарушила женщина, в приказе об увольнении выявлено не было.
Кроме того, продолжили авторы материала, женщина не нарушала дисциплину и имела безупречную карьеру педиатра с 40-летним стажем. На этом фоне адвокат хочет добиться восстановления Буяновой на работе, назвав ее увольнение незаконным.
По данным журналистов, после освобождения в зале суда женщине не вернули паспорт, который якобы был утерян. Отмечается, что женщине не выдали справку о потере документа.
Ранее стало известно, что столичный Гагаринский суд Москвы заочно арестовал бывшего адвоката Илью Новикова (признан в РФ иноагентом) по статье о фейках о ВС России. Арест продлится 2 месяца с момента экстрадиции или депортации мужчины на территорию РФ. Сейчас Новиков находится в розыске.
Госдума приняла закон о штрафах за дискредитацию добровольцев, участвующих в СВО
Читайте также
- Песков назвал беспочвенными опасения по закону о конфискации за фейки о ВС РФ
- Экс-банкира Конаныхина объявили в международный розыск за призывы к терроризму