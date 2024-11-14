Суд приговорил москвичку Бережинскую к 8 годам по делу о фейках и дискредитации армии

Фото: 123RF/skycinema

Второй западный окружной военный суд приговорил к 8 годам жительницу Москвы Анастасию Бережинскую за распространение фейков о российской армии, дискредитацию Вооруженных сил России и оправдание терроризма, передает РИА Новости.

"Путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Бережинской наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в колонии общего режима", – огласил приговор судья.

Все обвинения касаются публикаций и комментариев Бережинской в соцсети "ВКонтакте". До вынесения приговора женщина находилась под подпиской о невыезде, у нее двое несовершеннолетних детей.

Ранее столичный суд приговорил педиатра Надежду Буянову к 5 годам и 6 месяцам колонии по делу о фейках о ВС РФ. По данным СК, к ней на прием пришла женщина с ребенком. Узнав, что он тоскует по погибшему в зоне СВО отцу, врач отреагировала насмешкой и словами о правомерном характере действий ВСУ.

Возбудить уголовное дело против Буяновой поручил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.