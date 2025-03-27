14-летняя актриса Темнова из "Манюни" попала в базу украинского "Миротворца"

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Российская 14-летняя актриса Екатерина Темнова, сыгравшая в сериале "Манюня" и фильме "Огонь", появилась в базе украинского сайта "Миротворец". Об этом сообщает РИА Новости.

В качестве причины внесения актрисы в базу данных указывается якобы "поддержка российской агрессии и убийств граждан Украины", а также нарушение государственной границы Украины, покушение на ее территориальную целостность и участие в "антиукраинских пропагандистских мероприятиях", включая съемки роликов в честь лагеря "Артек" в Крыму.

В списках сайта Темнова находится с 23 марта.

Ранее в базу "Миротворца" попал стилист, шоумен Сергей Зверев. Причиной включения в список стало то, что тот выразил скорбь по поводу смерти своего племянника, который погиб в зоне проведения СВО.

