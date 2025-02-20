Шоумен Сергей Зверев попал в базу сайта "Миротворец"

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Стилист и шоумен Сергей Зверев попал в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец". Об этом сообщает ТАСС.

Причиной включения в список стало то, что Зверев выразил скорбь по поводу смерти своего племянника, который погиб в зоне проведения специальной военной операции (СВО), пишут украинские издания.

Ранее в базу внесли американского политика Роберта Кеннеди – младшего. Его обвинили в том, что он якобы "отрицал право Украины на защиту суверенитета и территориальной целостности", а также "участвовал в информационных мероприятиях России".

В базе "Миротворца" также оказался актер Никита Кологривый, известный ролями в фильме "По щучьему велению" и сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте". Причинами назвали "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины", а также поддержку России.