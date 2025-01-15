Мария Певчих внесена в базу сайта "Миротворец"

телеграм-канал "ПЕВЧИХ" (Мария Певчих признана иноагентом в РФ, включена Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов)

Сотрудница Фонда борьбы с коррупцией (признан в РФ иноагентом и экстремистской организацией, запрещен в России) Мария Певчих (признана в РФ иноагентом, включена Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов) оказалась в базе украинского экстремистского сайта "Миротворец", сообщает RT.

Уточняется, что Певчих выступает с инициативами, направленными на отмену санкций в отношении России, и распространяет информацию, которая может повлиять на общественное мнение.

Кроме того, ее обвинили в "актах гуманитарной агрессии против Украины".

В январе прошлого года Басманный районный суд Москвы заочно арестовал четырех участников ФБК, в том числе и Певчих. Каждому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента экстрадиции на территорию России либо с момента задержания на территории страны.

Кроме того, Певчих объявили в розыск. Затем летом Росфинмониторинг внес ее в перечень террористов и экстремистов.