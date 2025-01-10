Суд не стал рассматривать жалобу Эйдельман на отказ исключить ее из списка иноагентов

Фото: youtube.com/Tamara Eidelman (Тамара Эйдельман признана иноагентом в РФ)

Верховный суд России не стал рассматривать жалобу признанной иноагентом историка Тамары Эйдельман на отказ исключить ее из соответствующего реестра. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщает РИА Новости.

"Эйдельман Тамаре Натановне отказано в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании", – заявила собеседница агентства.

Отмечается, что Эйдельман ранее также пыталась обжаловать решение Минюста РФ в апелляционной и кассационной инстанциях.

Прокуратура Москвы начала проверку по Эйдельман 21 июня. Тогда правоохранители нашли в Сети ее публичный канал, где она выразила неуважение защитникам Отечества и Дню воинской славы РФ. Ее заподозрили в возбуждении ненависти и вражды.

В свою очередь, Дорогомиловский суд столицы обязал Эйдельман выплатить штраф за дискредитацию российской армии в размере 50 тысяч рублей.