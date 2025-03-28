Рэпер Fuze признан иноагентом

Фото: ТАСС/Евгений Стукалин (Артем Бровков признан в РФ иноагентом)

Рэпер Fuze (настоящее имя – Артем Бровков), который является участником группы Krec, внесен в реестр иностранных агентов. Об этом сообщается на сайте российского Минюста.

Мужчина принимал участие в создании и распространении сообщений иностранных агентов, а также публиковал материалы иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ.

"Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, выступал против специальной военной операции на Украине", – добавили в российском ведомстве.

Кроме того, в перечень внесены историк Ирина Щербакова, политик Ксения Черепанова, спортивный комментатор Александр Шмурнов и интернет-проект "Объектив".

По версии Минюста, Щербакова также распространяла фейки о российской власти и выступала против СВО, а Черепанова публиковала недостоверные сведения о решениях властей России и об избирательной системе страны.

Шмурнов, кроме прочего, публиковал фейки про Вооруженные силы России (ВС РФ), выступал против СВО и распространял сообщения иностранных агентов. В свою очередь, интернет-проект "Объектив" также выступал против СВО и публиковал сведения, направленные на формирование негативного образа ВС РФ.

Ранее иноагентом был признан бывший участник группы "Король и Шут" Александр Балунов. Причиной внесения его в реестр иностранных агентов стало то, что артист содействовал созданию и распространению материалов иностранных агентов, а также сообщений и материалов иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории страны.

Кроме того, мужчина публиковал фейки о российских властях и ВС РФ. Также он выступал против спецоперации на Украине.

