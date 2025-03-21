Экс-участник группы "Король и Шут" Балунов признан иноагентом

Фото: телеграм-канал Alexandr Balunov (Александр Балунов признан иноагентом в РФ)

Экс-участник группы "Король и Шут" Александр Балунов признан иноагентом. Об этом сообщается на сайте Минюста РФ.

Причиной внесения в соответствующий реестр стало то, что артист содействовал созданию и распространению для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, а также сообщений и материалов иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории страны.

Музыкант распространял ложные сведения о решениях, принимаемых российскими властями, и проводимой ими политике, а также пропагандировал недостоверные сведения, направленные на формирование негативного отношения к ВС РФ. Помимо этого, он выступал против проведения СВО. По информации ведомства, в настоящее время проживает за границей.

Кроме того, реестр пополнили абхазская журналистка Низфа Аршба, режиссер Иван Вырыпаев, уличный художник Станислав Комиссаров (Слава ПТРК), учредитель абхазской "Нужной газеты" Изида Чаниа, а также писатель Михаил Шишкин.

Аршба также публиковала фейковые материалы о принимаемых органами публичной власти России решениях и об избирательной системе. Кроме того, она является учредителем и руководителем иностранного издания.

Вырыпаев, помимо аналогичных с Балуновым обвинений, числится совладельцем иностранных организаций и проживает за пределами государства. В то же время Шишкин отождествлял РФ с террористической организацией.

В свою очередь, Чаниа, будучи работником зарубежного издания, взаимодействует с сетевым ресурсом, связанным с организацией, которая включена в список иностранных и международных неправительственных объединений, чья деятельность признана нежелательной в России.

При этом из реестра была исключена красноярская региональная общественная организация "Мы против СПИДа" из-за ее ликвидации.

Ранее российский Минюст по аналогичным причинам включил в список иностранных агентов РФ писательницу Аллу Боссарт, политолога Германа Обухова и журналиста Андрея Аксенова.

До этого из реестра были исключены некоммерческое партнерство содействия распространению энциклопедических знаний "Викимедиа.ру" и общество с ограниченной ответственностью "Вольные люди". Вместе с тем журналистов Василия Гатова и Инала Хашигу призвали в России иноагентами.