Депутат Новичков призвал Минюст рассмотреть признание Ивана Урганта иноагентом

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Депутат Государственной думы Николай Новичков призвал рассмотреть возможность признания телеведущего Ивана Урганта иностранным агентом. Соответствующее обращение парламентарий направил министру юстиции России Константину Чуйченко, передает ТАСС.

"Прошу вас рассмотреть возможность проверки и изучения данных фактов с целью выявления возможного наличия в данном случае иностранного влияния, иностранного финансирования и прочего как оснований для признания господина Урганта иностранным агентом", – сказано в обращении.

Новичков напомнил, что в СМИ появилась информация о регистрации Урганта как индивидуального предпринимателя во Франции. Телеведущий указал деятельностью постановку и производство концертов и шоу.

В марте 2022 года стало известно, что Ургант покинул Россию. Как заявил тогда телеведущий, он просто отправился в отпуск. Позже Ургант появлялся на публике в России, в частности на премьере фильма "Вызов".

В январе 2023 года Новичков уже предлагал признать телеведущего иноагентом. Депутат заявлял также о необходимости возбуждения уголовных дел в отношении таких людей, как Ургант. Тем не менее в августе того же года ФНС опровергла информацию о проверке в отношении шоумена.