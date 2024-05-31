В Нидерландах потребовали разъяснений по выступлению Урганта и Познера в Амстердаме

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В Нидерландах разгорелся скандал из-за выступления в Амстердаме российских телеведущих Ивана Урганта и Владимира Познера, сообщает RT.

Два депутата из Народной партии за свободу и демократию Клэр Мартенс и Рубен Брекелманс потребовали от своего правительства объяснений, заявив, что в одном из главных театров королевства побывали "русские пропагандисты".

Они официально обратились к главе нидерландского МИД Ханке Брюинса Слота и госсекретарю по культуре и СМИ Флер Грепер, задав им 11 вопросов. В частности, они спросили, знают ли в правительстве о позиции российских ведущих относительно конфликта в Грузии в 2008 году и на Украине.

Концертный тур Урганта и Познера проходит в Амстердаме, Берлине, Франкфурте-на-Майне и Цюрихе.

В марте 2022 года стало известно, что Ургант покинул Россию. Телеведущий же заявил, что просто отправился в отпуск. Позже он появлялся на публике в России, в частности, на премьере фильма "Вызов".

В январе 2023 года в Госдуме предлагали признать телеведущего иноагентом. Депутат от фракции "Справедливая Россия – За правду" Николай Новичков заявлял также о необходимости возбуждения уголовных дел в отношении таких людей, как Ургант. Тем не менее в августе того же года ФНС опровергла информацию о проверке в отношении шоумена.

