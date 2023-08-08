В ФНС опровергли информацию о проверке в отношении Ивана Урганта

Фото: vk.nom/Иван или Вечерний Ургант

Федеральная налоговая служба (ФНС) России не начинала проверку в отношении телеведущего Ивана Урганта. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В настоящее время ФНС России не осуществляются проверочные мероприятия в отношении Урганта Ивана Андреевича", – сказали в пресс-службе, таким образом опровергнув появившуюся ранее в Сети информацию о проверке телеведущего.

В марте прошлого года в СМИ появилась информация о том, что Ургант уехал из России. Телеведущий тогда утверждал, что просто отправился в отпуск. Позже он появлялся на публике в России, в частности, на премьере фильма "Вызов".

В Госдуме между тем предлагали признать телеведущего иноагентом. Депутат от фракции "Справедливая Россия – За правду" Николай Новичков заявлял также о необходимости возбуждения уголовных дел в отношении таких людей, как Ургант.

