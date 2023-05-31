ФНС сокращает сроки налоговых проверок бизнеса и объем требуемых документов

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Федеральная налоговая служба сокращает сроки налоговых проверок бизнеса и объем требуемых документов, пишет "Интерфакс".

По словам уполномоченного при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Бориса Титова, руководитель ФНС Даниил Егоров согласился с мнением предпринимателей, что затягивание налоговых проверок мешает бизнесу. В настоящее время проблема почти решена.

"Участвуя во Всероссийской конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей, глава ФНС рассказал, что в настоящее время в службе создана система мониторинга проверок под его личным контролем", – сказал Титов.

Он отметил, что ведомство уменьшило число проверок. В настоящее время проверке подлежит один налогоплательщик из тысячи. Среди малого и среднего предпринимательства проверяется один плательщик из 10 тысяч. Далее планируется сократить объем истребуемых документов. Согласно данным ФНС, только 2% проверок выходят за рамки нормативных сроков.

"По словам главы ФНС, в промышленную эксплуатацию также внедрен мониторинг выставления всех требований по документам, что привело к сокращению объема истребований у крупнейших налогоплательщиков на 80%. Такую систему ФНС планирует внедрять по всей стране, но для этого потребуется время", – рассказал Титов.

В Федеральной налоговой службе подчеркнули, что за прошедшие два года было выведено 150 миллиардов рублей со счетов, которые не были обеспечены. При этом было обещано создать внутренние критерии службы для блокировки счетов с учетом стажа работы предприятия и результатов прошедших проверок.

По словам Титова, самым чувствительным для предпринимателей является аспект налогового администрирования. В последний год внимание ведомства к бизнесу выросло. Однако руководство ФНС внимательно слушает тех, с кем работает. В связи с этим есть возможность устранить бюрократические вопросы, мешающие законопослушному бизнесу.

Он уточнил, что предложения, которые представлены в специальном докладе "Ключевые проблемы бизнеса в условиях санкций и структурной трансформации в 2023 году", в ФНС пообещали рассмотреть в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что представители Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), Национального обувного союза, Союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности и других бизнес-организаций направили в Минпромторг РФ письмо с просьбой отменить мораторий на проверки, который введен в стране до конца 2022 года.

Предприниматели пояснили, что сейчас надзорные органы не могут провести проверку для привлечения к ответственности нелегальных производителей товаров, поэтому добросовестные участники рынка вынуждены конкурировать с продавцами более дешевого контрафакта.