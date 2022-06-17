Предпринимателям РФ могут предоставить рассрочку на оплату штрафов

Фото: kremlin.ru
Российским предпринимателям могут предоставить рассрочку на оплату штрафов за нарушения, если они не причинили вреда здоровью или жизни. Соответствующая возможность сейчас прорабатывается, заявил генеральный прокурор Игорь Краснов на ПМЭФ.
По его мнению, сейчас необходим более гибкий подход к назначению и исполнению наказаний за выявленные нарушения.
"В результате конструктивного взаимодействия Генеральной прокуратуры с бизнес-сообществом административные штрафы для малого бизнеса ограничены размером санкций для индивидуальных предпринимателей. Эти изменения вступили в силу", – сказал Краснов.
Он также предложил перевести все меры поддержки предпринимателей в электронный вид. Краснов отметил, что создание единой информационной системы обеспечит подбор доступных видов поддержки.
"Она должна работать так, чтобы весь процесс рассмотрения заявки могли отслеживать все заинтересованные лица – от предпринимателя до руководителя органа власти и прокурора. По аналогичной схеме в этой же системе должен быть организован информационный ресурс, стимулирующий к созданию новых производств, внедрению инновационных технологий", – отметил Краснов.
Он выразил мнение, что существующая в тестовом режиме Цифровая платформа для малого и среднего предпринимательства может выполнить роль такого портала.
Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил о необходимости соблюдения основного принципа бюджетного правила – жить по средствам. По его словам, бюджетный дисбаланс – это "очень опасная штука". Министр отметил, что правила нужны как бизнесу для понимания проводимой в стране бюджетной политики, так и государству для формирования бюджета и понимания горизонта.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: