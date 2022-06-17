Предпринимателям РФ могут предоставить рассрочку на оплату штрафов

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Российским предпринимателям могут предоставить рассрочку на оплату штрафов за нарушения, если они не причинили вреда здоровью или жизни. Соответствующая возможность сейчас прорабатывается, заявил генеральный прокурор Игорь Краснов на ПМЭФ.

По его мнению, сейчас необходим более гибкий подход к назначению и исполнению наказаний за выявленные нарушения.

"В результате конструктивного взаимодействия Генеральной прокуратуры с бизнес-сообществом административные штрафы для малого бизнеса ограничены размером санкций для индивидуальных предпринимателей. Эти изменения вступили в силу", – сказал Краснов.

Он также предложил перевести все меры поддержки предпринимателей в электронный вид. Краснов отметил, что создание единой информационной системы обеспечит подбор доступных видов поддержки.

"Она должна работать так, чтобы весь процесс рассмотрения заявки могли отслеживать все заинтересованные лица – от предпринимателя до руководителя органа власти и прокурора. По аналогичной схеме в этой же системе должен быть организован информационный ресурс, стимулирующий к созданию новых производств, внедрению инновационных технологий", – отметил Краснов.

Он выразил мнение, что существующая в тестовом режиме Цифровая платформа для малого и среднего предпринимательства может выполнить роль такого портала.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил о необходимости соблюдения основного принципа бюджетного правила – жить по средствам. По его словам, бюджетный дисбаланс – это "очень опасная штука". Министр отметил, что правила нужны как бизнесу для понимания проводимой в стране бюджетной политики, так и государству для формирования бюджета и понимания горизонта.

