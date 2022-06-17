Глава Сбербанка не исключил отрицательных ставок по валютным счетам физлиц в 2023 году

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Сбербанк может подумать над введением в 2023 году отрицательных ставок по валютным счетам физических лиц, однако в 2022 году таких планов нет. Об этом заявил председатель компании Герман Греф на полях ПМЭФ.
"Сегодня введение отрицательных ставок означает загнать наших клиентов – физических лиц в тупик. Поэтому мы этого делать не будем, во всяком случае, до того момента, пока валюта достаточно не будет ослаблена, чтобы люди могли перейти в рубли, не теряя доходы. Я думаю, что такая возможность к концу года сложится. И, может быть, в следующем году можно об этом думать. Но в этом году мы точно этого делать не будем", – приводит ТАСС его слова.
По мнению Грефа, уход в рубль при крепкой валюте является иррациональным.
Ранее первый заместитель председателя ЦБ РФ Ксения Юдаева сообщила, что Банк России не рассматривает возможность введения отрицательных ставок по валютным вкладам для физических лиц.
До этого ЦБ РФ принял решение об отмене запрета для физических лиц на короткие продажи и на покупку валюты с плечом с 1 июня. Мера будет действовать до конца текущего года.
Москвичам снижают ставки по банковским вкладам
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