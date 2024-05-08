Фильму с Ургантом в главной роли не выдали прокатное удостоверение

Фото: кадр из фильма "Во сне ты горько плакал"; режиссер – Николай Солодников; производство – Пример интонации

Фильм "Во сне ты горько плакал", главную роль в котором исполнил шоумен Иван Ургант, не получил прокатного удостоверения, заявил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в своем телеграм-канале.

Общественник подавал соответствующее заявление в Минкультуры РФ. По его мнению, ленту нельзя показывать в РФ, потому что ее режиссер – Николай Солодников – является мужем Екатерины Гордеевой, которая признана в России иноагентом, продюсер Александр Сокуров занимает антироссийскую позицию, а сам Ургант – русофоб.

В марте 2022 года стало известно, что Ургант покинул Россию. Телеведущий на тот момент заявлял, что просто отправился в отпуск. Позже он появлялся на публике в России, в частности, на премьере фильма "Вызов".

В январе 2023 года в Госдуме предлагали признать телеведущего иноагентом. Депутат от фракции "Справедливая Россия – За правду" Николай Новичков заявлял также о необходимости возбуждения уголовных дел в отношении таких людей, как Ургант. Тем не менее в августе того же года ФНС опровергла информацию о проверке в отношении шоумена.

