Слепаков попытался добиться в суде снижения штрафа за посты без маркировки иноагента

Фото: ТАСС/Артем Геодакян (Семен Слепаков признан в России иноагентом)

Юморист Семен Слепаков (признан в РФ иноагентом) пытался добиться в суде снижения штрафа в размере 30 тысяч рублей, который ему назначили за посты в мессенджере Telegram без маркировки иностранного агента. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные судебной инстанции.

Выплатить взыскание ему предписали на заседании, состоявшемся 5 марта. В жалобе, поданной в Московский городской суд, адвокат Слепакова просит отменить постановление и прекратить производство по делу.

"В случае оставления постановления в силе – о снижении размера штрафа", – говорится в документе.

Юрист ссылался на то, что вина юмориста в совершении вменяемого ему административного правонарушения доказана не была. Более того, защитник утверждал, что не было и оснований для привлечения Слепакова к ответственности, а повод для возбуждения дела был незаконным.

Однако суд не принял во внимание доводы защиты и признал привлечение Слепакова к административной ответственности законным.

Слепаков попал в реестр иноагентов в апреле 2023 года. Тогда Минюст заявлял, что юморист получал поддержку от иностранных источников, выступал против спецоперации на Украине, а также формировал негативное отношение к военной и государственной службе в целом.

Еще одной из причин стали песни артиста. В одной из них Слепаков высмеивал Владимира Путина, намеренного применить оружие при угрозе суверенитету и территориальной целостности России. Кроме того, артист публиковал на своих каналах в YouTube песни, в которых он высмеивал российских солдат, погибающих в зоне СВО.

Минюст также установил, что Слепаков получал иностранное финансирование еще до начала спецоперации на Украине. Так, соответствующая операция была зафиксирована в январе 2021 года, а с октября 2021 по декабрь 2022 года число этих операций составило 28.

Юморист назвал включение его в реестр иноагентов дискриминационным решением, которое попирает принцип равенства, нарушает право на свободу слова и распространение информации.