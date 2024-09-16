ТАСС: причиной внесения юмориста Слепакова в реестр иноагентов стали его песни

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин (Семен Слепаков признан в России иноагентом)

Песни юмориста Семена Слепакова (признан в РФ иноагентом) стали одной из причин включения его в список иноагнетов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

В частности, в них упоминается песня, в которой Слепаков высмеивает Владимира Путина, намеренного применить оружие при угрозе суверенитету и территориальной целостности РФ. Кроме того, артист публиковал на своих каналах в YouTube песни, в которых он высмеивает российских солдат, погибающих в зоне СВО.

Минюст РФ также установил, что Слепаков получал иностранное финансирование еще до начала спецоперации на Украине. Так, соответствующая операция была зафиксирована в январе 2021 года, а с октябрь 2021 по декабрь 2022 года число этих операций составило 28.

Как говорится в судебных документах, Слепаков назвал включение его в реестр иноагентов дискриминационным решением, которое попирает принцип равенства, нарушает право на свободу слова и распространение информации.

В решении суда подчеркивается, что данная мера не может быть признана ограничивающей права и свободу, а также не является дискриминацией.

Слепаков попал в реестр иноагентов в апреле прошлого года. Тогда Минюст РФ заявлял, что юморист получал поддержку от иностранных источников, выступал против спецоперации на Украине, а также формировал негативное отношение к военной и государственной службе в целом.

В мае того же года артист попытался оспорить статус иноагента, подав соответствующий иск в Замоскворецкий суд Москвы. Однако суд не стал удовлетворять данный иск.

Кроме того, недавно юморист обжаловал в Верховном суде РФ отказ снять с него статус иностранного агента.