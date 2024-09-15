Певица Земфира обжаловала отказ исключить ее из реестра иноагентов

Фото: Москва 24 (Земфира Рамазанова признана в РФ иноагентом)

Певица Земфира (Земфира Рамазанова признана в РФ иноагентом) обжаловала в Верховном суде отказ исключить ее из реестра иностранных агентов. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на инстанцию.

Уточняется, что дата рассмотрения жалобы певицы пока не назначена.

Исполнительницу включили в реестр иноагентов в феврале 2023 года. Такое решение Минюст аргументировал выступлениями певицы в поддержку Украины, призывами против СВО и финансированием зарубежными источниками.

После этого Земфира подала жалобу на решение Минюста. Однако ее просьбу отклонили. В мае Второй кассационный суд общей юрисдикции вновь отказался снять с Земфиры статус иноагента.