Суд Москвы отказался снять с Земфиры статус иноагента

Фото: ТАСС/Егор Алеев (Земфира признана иноагентом на территории РФ)

Иск певицы Земфиры (признана в РФ иноагентом), в котором артистка просит признать незаконным решение о включении ее в перечень иноагентов, был отклонен Замоскворецким судом Москвы.

Ранее она предъявила соответствующий иск к российскому министерству юстиции.

"В удовлетворении исковых требований отказать", – передает ТАСС заявление судьи.

Певица попала в перечень иноагентов в феврале 2023 года. В Минюсте сообщили, что поводом для этого стали публичные выступления певицы в поддержку Киева, призывы против СВО и финансирование зарубежными источниками.

10 марта певица выпустила песню "Родина", которая подверглась резкой критике со стороны депутатов Госдумы. Парламентарии призвали лишить Земфиру всей недвижимости в РФ.

Позднее стало известно, что артистка переписала свою квартиру на Фрунзенской набережной в Москве на фоне требований отбирать недвижимость у иноагентов. Рыночная цена объекта составляет около 60 миллионов рублей.



Пугачеву заметили на концерте Земфиры в Израиле