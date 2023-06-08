Земфира переписала на Литвинову квартиру в центре Москвы

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев (Земфира признана в РФ иноагентом)

Певица Земфира (признана в РФ иноагентом) переписала свою квартиру на Фрунзенской набережной в Москве на фоне требований отбирать недвижимость у иноагентов, которые критикуют Россию. Новым собственником стала подруга артистки, актриса и режиссер Рената Литвинова, сообщает Life.ru.

По информации СМИ, певица переписала свою двухкомнатную квартиру в 85 "квадратов" напротив Парка Горького еще 9 марта. Рыночная цена объекта составляет около 60 миллионов рублей.

10 марта певица выпустила песню "Родина", которая подверглась резкой критике со стороны депутатов Госдумы. Парламентарии призвали лишить Земфиру всей недвижимости в РФ.

Певица попала в перечень иноагентов в феврале 2023 года. В Минюсте сообщили, что поводом для этого стали открытые выступления певицы в поддержку Украины, призывы против спецоперации и финансирование зарубежными источниками.