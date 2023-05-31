Земфира опровергла слухи о получении французского гражданства

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев (Земфира признана в РФ иноагентом)

Певица Земфира Рамазанова (признана в РФ иноагентом) опровергла сообщения о получении ей французского гражданства. Об этом исполнительница написала в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ).

Ранее соответствующую информацию распространили телеграм-каналы.

"В череде пропагандистского мракобесия всплыла информация о якобы моем французском гражданстве. <...> Я – гражданин Российской Федерации, и никаких иных гражданств у меня нет и не будет", – отмечается в ее сообщении.

Земфира также обратилась к Минюсту РФ, потребовав, чтобы ведомство в суде доказало наличие у нее иностранного финансирования. Она подчеркнула, что никогда не получала денег из-за рубежа.

Певица добавила, что несмотря на то, что уже год не проживает на территории России, она продолжает уплачивать налоги в РФ.

Земфиру включили в реестр иноагентов в феврале 2023 года. В Минюсте заявили, что поводом для этого стали открытые выступления певицы в поддержку Украины, призывы против спецоперации и финансирование зарубежными источниками.

В начале мая певица подала к Минюсту иск с требованием снять с нее указанный статус. Дата судебного заседания по иску певицы пока не назначена.

