Земфира отменила концерт в Ташкенте

Фото: Москва 24 (Земфира признана в РФ иноагентом)

Певица Земфира Рамазанова (признана в РФ иноагентом) отменила концерт в столице Узбекистана, сообщила она в своем телеграм-канале.

"Приносим извинения за то, что объявили концерт преждевременно, нам не удалось достичь договоренности с организаторами. Все средства за приобретенные ранее билеты будут возвращены. Сожалеем и надеемся на встречу в будущем", – написала исполнительница.

Ранее Земфира опровергла сообщения о получении ей французского гражданства. Она также потребовала Минюст РФ доказать в суде факт иностранного финансирования, заявив, что никогда не получала денег из-за рубежа.

Земфиру включили в реестр иноагентов в феврале 2023 года. В Минюсте заявили, что поводом для этого стали открытые выступления певицы в поддержку Украины, призывы против спецоперации и финансирование зарубежными источниками.

В начале мая певица подала к Минюсту иск с требованием снять с нее указанный статус. Дата судебного заседания по иску певицы пока не назначена.

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