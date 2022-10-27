Земфира раскритиковала журналистку Гордееву

Фото: Москва 24

Певица Земфира жестко высказалась о журналистке Екатерине Гордеевой (физлицо, выполняющее функции иноагента в РФ) после скандала Ренаты Литвиновой с трансгендером Наташей Максимовой, сообщает ФАН.

Земфира раскритиковала Гордееву, назвала ее скучным и непрофессиональным журналистом, поскольку интервью с трансгендером вышло на ее YouTube-канале. Там журналистка назвала Литвинову абьюзером.

"Но, кстати, канал Гордеевой – говно. Никогда не нравились эти оленьи глаза и бесхребетная позиция", – написала исполнительница в своем телеграм-канале. При этом она подчеркнула, что речь идет не о внешности журналиста, а об ощущении от ее передач.



Впрочем, позже Земфира извинилась за свои высказывания, назвав свой пост ошибкой. По ее словам, ей не стоило высказываться публично.

Ранее Рената Литвинова сообщила о намерении подать в суд на трансгендерную модель Наталью Максимову. До этого модель в интервью Екатерине Гордеевой (признана в РФ иноагентом) заявила, что состояла с Литвиновой в абьюзивных отношениях. Также Максимова поделилась тем, что режиссер не любит какой-либо конкуренции. По ее словам, многие обиды между парой были связаны с гордостью. В свою очередь, по словам Максимовой, Литвинова считает модель предательницей.

После Литвинова обвинила модель в клевете и рассказала, что с адвокатами подготовит несколько обращений в суд. По словам актрисы, она перестала работать с Максимовой из-за того, что модель обокрала ее.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!