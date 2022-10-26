Литвинова хочет подать в суд на трансгендерную модель Наталью Максимову

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Российский режиссер, актриса и сценарист Рената Литвинова рассказала о намерении обратиться в суд, чтобы подать заявление на трансгендерную модель Наталью Максимову. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

До этого модель в интервью Екатерине Гордеевой (признана в РФ иноагентом) заявила, что состояла с Литвиновой в абьюзивных отношениях. Также Максимова поделилась тем, что режиссер не любит какой-либо конкуренции. По ее словам, многие обиды между парой были связаны с гордостью. В свою очередь, по словам Максимовой, Литвинова считает модель предательницей.

После режиссер обвинила модель в клевете и рассказала, что с адвокатами подготовит несколько обращений в суд. По словам Литвиновой, она перестала работать с Максимовой из-за того, что модель обокрала ее.

"Максимова была моей французской ассистенткой, получавшей зарплату за свой круг обязанностей и уволенной за ненадлежащее выполнение работы и воровство", – поделилась режиссер.

Ранее сообщалось, что объявленный в розыск режиссер Виталий Манский стал подозреваемым по делу о клевете. По данным следствия, он распространил информацию, не соответствующую действительности и порочащую честь его коллеги Никиты Михалкова.

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