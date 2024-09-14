Семен Слепаков обжаловал в Верховном суде РФ отказ снять с него статус иноагента

Фото: ТАСС/URA.RU/Natache (Семен Слепаков признан в России иноагентом)

Юморист Семен Слепаков (признан в РФ иноагентом) обжаловал в Верховном суде РФ отказ снять с него статус иностранного агента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу инстанции.

Уточняется, что дата рассмотрения жалобы пока не назначена.

Семен Слепаков попал в реестр иноагентов в апреле прошлого года. По данным Минюста РФ, юморист получал поддержку от иностранных источников, выступал против спецоперации на Украине, а также формировал негативное отношение к военной и государственной службе в целом.

В мае того же года артист попытался оспорить статус иноагента, подав соответствующий иск в Замоскворецкий суд Москвы. Однако суд не стал удовлетворять данный иск.