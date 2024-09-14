14 сентября, 07:56Шоу-бизнес
Семен Слепаков обжаловал в Верховном суде РФ отказ снять с него статус иноагента
Фото: ТАСС/URA.RU/Natache (Семен Слепаков признан в России иноагентом)
Юморист Семен Слепаков (признан в РФ иноагентом) обжаловал в Верховном суде РФ отказ снять с него статус иностранного агента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу инстанции.
Уточняется, что дата рассмотрения жалобы пока не назначена.
Семен Слепаков попал в реестр иноагентов в апреле прошлого года. По данным Минюста РФ, юморист получал поддержку от иностранных источников, выступал против спецоперации на Украине, а также формировал негативное отношение к военной и государственной службе в целом.
В мае того же года артист попытался оспорить статус иноагента, подав соответствующий иск в Замоскворецкий суд Москвы. Однако суд не стал удовлетворять данный иск.
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