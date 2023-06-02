Семену Слепакову отказали в снятии статуса иноагента

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко (Семен Слепаков признан в РФ иноагентом)

Столичный Замоскворецкий суд не стал удовлетворять иск юмориста Семена Слепакова (признан в РФ иноагентом) к Минюсту РФ с просьбой снять с него статус иностранного агента. Об этом информирует ТАСС.

"В удовлетворении исковых требований Слепакова отказать", – заявила судья.

Слепаков попал в реестр иноагентов 14 апреля. По данным Минюста, он получал иностранную поддержку и формировал негативное отношение к военной и государственной службе в РФ. Он, считают в министерстве, негативно высказывался о россиянах.

Уже 15 мая стало известно, что Слепаков направил в суд иск с просьбой снять с него статус иноагента.

В понедельник, 2 июня, столичный суд также отклонил аналогичные иски артиста Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) и журналиста Ильи Варламова (признан в РФ иностранным агентом).

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