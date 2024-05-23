23 мая, 15:56Шоу-бизнес
Суд отказался снять статус иноагента с певицы Земфиры
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев (Земфира Рамазанова признана в РФ иноагентом)
С признанной в РФ иноагентом певицы Земфиры отказались снять соответствующий статус. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Второй кассационный суд общей юрисдикции, куда поступила жалоба.
"Кассационная жалоба оставлена без удовлетворения", – сообщили в суде.
Исполнительницу включили в реестр иноагентов в феврале 2023 года. Такое решение Минюст аргументировал выступлениями певицы в поддержку Украины, призывами против СВО и финансированием зарубежными источниками.
После этого Земфира подала жалобу на решение Минюста. Однако ее просьбу отклонили.