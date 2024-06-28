Суд взыскал 200 тыс рублей долга за ЖКУ с Земфиры

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев (Земфира Рамазанова признана в РФ иноагентом)

Мировой судья судебного участка Хорошевского района Москвы взыскал с певицы Земфиры (Земфира Рамазанова признана в РФ иноагентом) долг за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Об этом сообщает телеканал "360".

Сумма долга составила более 200 тысяч рублей, передает Life.ru. Речь идет о долге за ЖКУ в нежилом помещении на Магистральной улице в Москве. Его площадь составляет 134 "квадрата".

В мае суд отказался снять с Земфиры статус иноагента. Ее включили в реестр в феврале 2023 года.

Решение о включении Минюст объяснил выступлениями певицы в поддержку Украины, призывами против СВО и финансированием зарубежными источниками.

