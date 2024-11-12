Верховный суд отказался исключать Семена Слепакова из списка иноагентов

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко (Семен Слепаков признан в России иноагентом)

Верховный суд России отказался исключать юмориста Семена Слепакова (признан в РФ иноагентом) из списка иноагентов, сообщает РИА Новости.

Суд отклонил жалобу артиста на включение в реестр иноагентов, поскольку не нашел нарушений, которые стали бы поводом рассматривать ее на заседании. В итоге жалобу не стали передавать на рассмотрение в судебном заседании.

Слепаков попал в реестр иноагентов в апреле 2023 года. Тогда Минюст заявлял, что юморист получал поддержку от иностранных источников, выступал против спецоперации на Украине, а также формировал негативное отношение к военной и государственной службе в целом.

Еще одной из причин стали песни юмориста. В одной из них Слепаков высмеивал Владимира Путина, намеренного применить оружие при угрозе суверенитету и территориальной целостности России. Кроме того, артист публиковал на своих каналах в YouTube песни, в которых он высмеивал российских солдат, погибающих в зоне СВО.

Минюст также установил, что Слепаков получал иностранное финансирование еще до начала спецоперации на Украине. Так, соответствующая операция была зафиксирована в январе 2021 года, а с октября 2021 по декабрь 2022 года число этих операций составило 28.

Слепаков назвал включение его в реестр иноагентов дискриминационным решением, которое попирает принцип равенства, нарушает право на свободу слова и распространение информации.