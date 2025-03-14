Политолог Обухов и писательница Боссарт внесены в реестр иноагентов

Фото: ТАСС/Юрий Самолыго, руни.рф (Герман Обухов, Алла Боссарт признаны иноагентами в РФ)

Минюст России включил писательницу Аллу Боссарт, политолога Германа Обухова и журналиста Андрея Аксенова в реестр иностранных агентов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как уточняется, Боссарт публично распространяла материалы, созданные другими иноагентами, а также распространяла ложные сведения о решениях и политике органов государственной власти. Кроме того, она распространяла фейки о Вооруженных силах России и выступала против проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.

В свою очередь, Обухов публиковал недостоверные сведения о российской армии и политике властей России, выступал против СВО и распространял для неограниченного круга лиц сообщения иностранных агентов. Кроме того, он руководит зарубежным фондом. Политолог не проживает в России, подчеркнул Минюст.

Аксенов, по данным ведомства, причастен к распространению среди широкой аудитории материалов, подготовленных иноагентами. Он публиковал фейки о решениях и политике российских властей, а также выступал против СВО. В настоящее время проживает за пределами России.

Ранее Минюст исключил из списка иноагентов некоммерческое партнерство содействия распространению энциклопедических знаний "Викимедиа.ру" и общество с ограниченной ответственностью "Вольные люди". Вместе с тем в реестр попали журналисты Василий Гатов и Инал Хашиг.

Отмечалось, что Гатов публично распространял материалы других иностранных агентов, а также выступал против проведения СВО. Хашиг распространял недостоверную информацию о политике властей России и избирательной системе, а также поддерживал контакты с иностранными политиками.